Ilary Blasi, Alfonso Signorini: "La ho vista. E...", una testimonianza pesantissima

Francesco Fredella 10 agosto 2022 a

a

a

Un altro tassello. E la telenovela continua. Adesso spunta un’indiscrezione bomba: Noemi Bocchi, la presunta nuova fiamma di Totti, sarebbe incinta. Condizionale d’obbligo visto che non ci sono conferme (e neppure smentite). La bomba viene lanciata da Il Corriere della Sera, e tutti ne parlano. Per la giovane modella-influencer sarebbe il terzo figlio in arrivo dopo gli altri due nati dalla relazione con Mario Caucci, imprenditore.

Noemi Bocchi "incinta" di Francesco Totti: l'ultima spiazzante indiscrezione

Intanto, la vacanza dei due ex prosegue. Totti e la Bocchi, stando alle ultime indiscrezioni, si troverebbero a Sabaudia (dove il Pupone possiede una mega villa con ogni tipo di confort). Ma alcuni insider sostengono che la nuova coppia si sia incontrata a bordo di una lussuosa barca al largo del Circeo. La Blasi, invece, dopo una vacanza di Tanzania ha deciso di lasciare la Capitale per andare al fresco sulle Dolomiti. Lì ha incontrato Alfonso Signorini, che da sempre trascorre qualche giorno in montagna. “L’ho trovata bene. Ilary è una donna molto lucida che sa il fatto suo. Perché ha scelto la montagna? Credo volesse stare fuori dai giri e ritengo sia decisamente comprensibile”, dice il direttore di Chi. Proprio il suo giornale, qualche giorno fa, ha sganciato la bomba su Totti (fotografato i un parcheggio prima di andare a casa di Noemi insieme a un amico- autista improvvisato).

Il patto segreto di Totti con Noemi Bocchi: cosa nascondono a tutti

Intanto, si continua a parlare della separazione milionaria tra Totti e la Blasi. Adesso la coppia, secondo il Messaggero, starebbe attendendo prima di parlare. Il quotidiano romano fa sapere che Totti e Noemi Bocchi potrebbero uscire allo scoperto “solo quando saranno concluse le pratiche di separazione con Ilary Blasi”. Occorre, quindi, ancora del tempo. Forse molto tempo. In ballo ci sono soldi e interessi.