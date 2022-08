Mara Venier, la foto in costume a 71 anni spiazza tutti

11 agosto 2022 a

Lontana dai riflettori, Mara Venier non dimentica i telespettatori di Rai 1. La conduttrice di Domenica In, anche se si trova in vacanza, aggiorna i fan con numerosi scatti. Tra questi ce n'è uno che la ritrae sulla spiaggia bianchissima della Repubblica Dominicana. Qui Mara sfoggia un look total viola, composto da costume e pareo, ma soprattutto senza trucco e senza filtri. Insomma, a 71 anni la Venier è più in forma che mai.

La conduttrice è in ferie con il marito Nicola Carraro. Al ritorno in Italia, i telespettatori potranno rivederla al timone del suo storico programma. "È dal primo anno che dico ‘Questo è l’ultimo’, ma il pubblico è sovrano. Quando il pubblico non mi seguirà più allora andrò in pensione, ma adesso con questi risultati non ce la faccio a smettere", aveva commentato soddisfatta.

Per lei infatti Domenica In è tutto. Anche durante il Covid e, nonostante la paura, Mara è riuscita a tenere il pubblico incollato alla sua trasmissione. "Quando è scoppiata la pandemia, senza vaccini, ho avuto paura. Nel pieno della bufera ho chiamato il direttore di Rai1 Stefano Coletta e gli ho detto che mio marito ha un enfisema polmonare e io ho una certa età. E non sarei andata in onda, cosa che per una domenica ho fatto", aveva spiegato prima di cambiare idea: "Sono andata in onda da sola. Durante le pause pubblicitarie non facevo altro che piangere. Tutto questo, però, ha cambiato la mia carriera”.