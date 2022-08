Flavio Briatore, “bevo il suo sangue”: il segreto-choc della sua ex

11 agosto 2022 a

a

a

Heidi Klum è una delle ex storiche di Flavio Briatore: i due hanno una figlia (Leni, da poco 18enne) e si sono ritrovati lo scorso maggio in occasione del Gran Premio di Monaco (c’erano anche Elisabetta Gregoraci e Naomi Campbell, a proposito di ex famose). Nonostante sia prossima ai 50 anni, la Klum è ancora di una bellezza abbacinante, come se avesse un elisir di eterna giovinezza.

"Io gioco in un altro campionato". Crazy Pizza, l'ultimo schiaffo di Briatore: chi incenerisce

Ma qual è il suo segreto? Un’intervista rilasciata a Daily Pop ha fatto scalpore. “Bevo il sangue giovane di mio marito”, ha dichiarato Heidi. Successivamente ha dovuto precisare che si trattava di uno scherzo, dato che i fan avevano già iniziato a uscire di testa, immaginando la scena della super top model che beve il sangue di Tom Kaultiz, il suo terzo marito nonché chitarrista dei Tokio Hotel. Il loro matrimonio va a gonfie vele: “Il tempo è volato via, ma la nostra intesa è così forte che sembra una vita che stiamo insieme”.

"Atteggiamenti inequivocabili". Elisabetta Gregoraci beccata con lui...chi è la nuova fiamma

“Mi sento finalmente di aver trovato l’uomo giusto - ha aggiunto - finora il nostro matrimonio va benissimo e spero che rimanga così a lungo. Sono una persona felice. Per la prima volta ho un partner con cui posso discutere di tutto. Qualcuno che condivide i doveri che tutti noi abbiamo nella nostra vita. Prima ero sola in tutto. Per la prima volta, posso sperimentare com'è effettivamente avere un partner”.