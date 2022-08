Myrta Merlino, la foto in costume dietro gli scogli che fa impazzire i telespettatori

13 agosto 2022 a

a

a

Proseguono le vacanze di Myrta Merlino. La conduttrice di La7 si è presa una pausa e a condurre la trasmissione L'Aria Che Tira ci pensa Francesco Magnani. Così la Merlino può godersi qualche giorno di relax prima di tornare in onda per le elezioni anticipate. Nonostante sia lontana dai riflettori, la Merlino aggiorna i suoi tanti ammiratori con foto su Instagram. L'ultima, da lei definita "la foto del cuore", la mostra in costume (anche se non si deve) dietro a degli scogli. "Bellissima", "Bello scatto", "Come una sirena magica Myrta", le scrivono i telespettatori.

Myrta Merlino mai vista così, attenzione a questa foto: cosa svela | Guarda

Myrta è in vacanza con il compagno Marco Tardelli. I due sono legati da lungo tempo in quello che lei ha sempre definito un amore "diverso". Stando ai racconti dell'ex calciatore a Verissimo, la coppia si conosceva da 15 anni: "Era amica della mia ex moglie”, spiegava mentre lei precisava: "Ho conosciuto Marco e Stella che erano già abbondantemente separati, me l’ha presentato lei".

Myrta Merlino, un pazzesco topless a 53 ani: come l'hanno paparazzata in spiaggia | Foto

La convivenza non è però ancora arrivata: "È un amore da grandi, consapevole – aggiungeva lui – Fino ad adesso va tutto bene, perciò, nel futuro, potremo anche andare a vivere assieme" Che sia la volta buona? Chissà.