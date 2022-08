Ilary Blasi, occhio alla mano: la foto allo specchio sorprende tutti

16 agosto 2022 a

Dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti, per Ilary Blasi è tempo di vacanze. Così prima è volata in Tanzania, poi ha trascorso del tempo con i suoi figli a Sabaudia e infine si è goduta un po' di relax sulle Dolomiti. Adesso, stando alle ultime voci, sarebbe partita alla volta delle Marche insieme alla sorella Melory e al marito e alla figlia di lei, probabilmente per trovare rifugio nell'affetto della nonna materna.

Intanto il gossip sulla sua vita privata non accenna a finire. Mentre lei continua a postare scatti sexy per i suoi fan sui social. In uno di questi ci sono le mani in primo piano. E i più curiosi non hanno potuto fare a meno di notare che la fede all'anulare sinistro è sparita. Secondo il magazine PipolGossip, ci sarebbe qualcuno nella sua vita, adesso che è finita con l'ex capitano della Roma: si tratterebbe del personal trainer milanese Cristiano Iovino.

Secondo le indiscrezioni riportate dal Corriere della Sera, tra l'altro, già nell'agosto 2021 Francesco Totti avrebbe scoperto un'amicizia "speciale" tra la conduttrice e Iovino. A quel punto 'ex calciatore si sarebbe sentito più libero di iniziare una nuova conoscenza, quella con Noemi Bocchi. Nessun commento, intanto, arriva dai diretti interessati, che preferiscono vivere questo periodo difficile in totale riservatezza.