Ilary Blasi, il patto segreto tra Totti e la Bocchi: cosa vogliono fare

18 agosto 2022 a

Ci sarebbe un patto segreto tra Francesco Totti e Noemi Bocchi. I due avrebbero concordato una strategia per venire allo scoperto. In questi giorni mentre lui sta a Sabaudia e lei al Circeo, si sarebbero incontrati di nascosto su uno yacht. Il tutto all'insaputa di tutti creando qualche malumore dalle parti ti Ilary Blasi. Ma dopo l'etate a quanto pare ci potrebbe essere una vera e propria resa dei conti tra l'ex capitano della Roma e la conduttrice. Tra qualche settimana la separazione potrebbe essere ufficializzata e a quel punto salterebbe il banco con i due protagonisti a spiegare cosa sia successo.

Ma detto questo, il patto segreto tra Bocchi e Totti nasconderebbe un intento preciso: parlare della loro relazione solo quando sarà ufficializzata la separazione. Insomma al momento viene usata la massima prudenza per gli incontri in gran segreto che raccontano i settimanali di gossip.

Poi, dopo che il lavoro degli avvocati sarà definitivamente chiuso, allora i due potrebbero uscire allo scoperto. Le trattative legali sono delicatissime in quest fase e Totti non ha voglia di creare un caso che possa compromettere la separazione. La Bocchi a quanto pare sta mantenendo i patti e Totti le avrebbe messo di sopra un bodyguard per evitare l'assalto dei paparazzi e tutelare la sua privacy.