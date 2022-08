Ilary Blasi, la voce impazzita: dove e cosa può dire su Totti

18 agosto 2022 a

a

a

Ilary Blasi continua a tenersi il più defilata possibile dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti, ma è impossibile non parlare di lei. Siti e riviste specializzate in gossip sono letteralmente impazziti per la rottura tra la conduttrice di Mediaset e l’ex capitano della Roma: praticamente non passa giorno senza che esca un nuovo retroscena o indiscrezioni sui presunti nuovi flirt dei due.

Intanto la Blasi ha concluso le vacanze estive ed è pronta a rientrare a Roma, come annunciato ai suoi follower in una storia pubblicata su Instagram. Adesso che cosa la attende, oltre ovviamente al gossip? Nelle ultime ore si sta parlando di un prossimo ritorno in tv di Ilary, ma non in qualità di conduttrice, bensì da intervistata. A ospitarla potrebbe essere Francesca Fagnani nella sua trasmissione Belve, in onda sulla Rai. Un’occasione per parlare della rottura con Totti per la prima volta in pubblico?

Secondo alcune indiscrezioni lanciate da Dagospia, sempre ben informato sulle vicende Blasi-Totti, la pista dell’intervista in Rai è valida: “La rivedremo forse a Belve a farsi ‘sbranare’ da Francesca Fagnani o a Verissimo dall’amica Silvia Toffanin?”. Tra l’altro il settimanale Chi ha pubblicato delle foto in cui Ilary è insieme a Francesca a Cortina d’Ampezzo: “Confidenze all’ora dell’aperitivo”, in vista di un’intervista-bomba?