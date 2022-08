Ilary Blasi, lo schiaffo di Totti: dove incontra di nascosto la Bocchi

18 agosto 2022 a

Nuove pesanti indiscrezioni su Noemi Bocchi e Francesco Totti. In questa calda estate del gossip, Francesco Totti avrebbe trovato rifugio nella sua Sabaudia, mentre lei, la nuova fiamma, avrebbe affittato una villa al Circeo. Dopo gli scatti di Chi, adesso è il settimanale Nuovo a svelare cosa sta succedendo tra i due. La Bocchi sarebbe stata avvistata in compagnia di un bodyguard che le avrebbe messo a disposizione proprio Totti. Una mossa mossa per proteggerla dai paparazzi e da qualche indiscreto disturbatore. Se la voce venisse confermata, sarebbe palese l'unione tra i due e una certa attenzione da parte dell'ex capitano della Roma per la sua nuova fiamma. Ma c'è un'altra indiscrezione che confermerebbe la storia tra i due. Come è noto Totti e la Bocchi non sono mai stati fotografati insieme.

Ma secondo i bene informati i due si vedrebbero regolarmente a bordo di uno yacht lontano da sguardi indiscreti.

E sempre le malelingue parlano di un accordo segreto tra lo stesso ex giallorosso e la Bocchi per rivelare la loro relazione solo quando verrà ufficializzata la separazione da Ilary Blasi. Insomma a quanto pare, subito dopo l'estate potrebbe scattare la resa dei conti finale tra Francesco Totti e Ilary Blasi. In mezzo la Bocchi che attende di poter uscire allo scoperto.