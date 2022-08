Ilary Blasi, "Noemi Bocchi solo una tifosa": cosa c'è dietro questa frase

18 agosto 2022 a

Le voci sulla rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi hanno cominciato a rincorrersi ben prima che i due ufficializzassero la fine del matrimonio con dei comunicati stampa. La prima soffiata arrivò a inizio anno da Dagospia, che parlò della presunta nuova fiamma dell'ex calciatore. Allora, però, la conduttrice dell'Isola dei Famosi rivelò in varie trasmissioni, come Verissimo e Belve, che non c'era nulla di vero. A quanto pare, in entrambe le occasioni la Blasi non avrebbe mentito. Davvero pensava che non ci fosse nulla.

Adesso è Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, a spiegare perché le cose sono andate così. Il magazine, infatti, ha cercato di ricostruire quanto accaduto a partire da febbraio, quando la coppia avrebbe iniziato a parlare di Noemi Bocchi, fotografata allo stadio non lontano da Totti. Alle domande di Ilary Blasi in merito, Chi spiega che l’ex calciatore avrebbe cercato di rassicurarla: “Le disse che magari era una tifosa che si era fatta un selfie con lui”, si legge sul magazine. Parole, queste, che potrebbero aver tranquillizzato la conduttrice. Che poi ha negato tutto in televisione.

Intanto, pare, che in molti si stiano contendendo la prima intervista tv di Ilary Blasi, che potrebbe voler raccontare cosa è successo veramente in queste settimane. Dopo la pubblicazione dei comunicati stampa nei giorni scorsi, infatti, nessuno dei diretti interessati ha voluto aggiungere dell'altro. Una delle ipotesi sul tavolo è che la conduttrice conceda l'intervista a Francesca Fagnani, che presenta Belve su Rai 2. Chi ha pubblicato alcune foto in cui le due - in vacanza a Cortina d’Ampezzo - prendono un aperitivo insieme.