Laura Freddi, la malattia segreta: costretta a campare così

Laura Freddi si racconta. E lo fa dalle pagine del settimanale DiPiù, uno dei più celebri magazine. Un'intervista fiume in cui la showgirl, ex di Paolo Bonolis, si racconta senza filtri. Nel suo passato, oltre al recentissimo Gf vip, ci sono programmi del calibro di "Non è la Rai" e "Buona Domenica". Ma Laura, in passato, aveva raccontato di un aborto spontaneo: esperienza che l'ha segnata in modo profondo tanto che non ha pensato più a rimanere incinta. “Non ce l’avrei fatta a reggere quel dolore ancora", racconta. La serenità, però, la ritrova grazie a sua figlia. "Ginevra mi ha guarito”, dice ancora.

Dopo il matrimonio con Casavecchia, la Freddi conosce Leonardo D’Amico. Scoppia l'amore e inizia un nuovo percorso. Laura, poi, deve fare i conti con una malattia: l’endometriosi, che rende difficile la sua vita. Ma nel 2018 rimane incinta di Ginevra. "Prima avevo cicli molto abbondanti e molto dolorosi e vivevo con gli antidolorifici. Adesso il dolore è scomparso. Mi considero una miracolata", continua a raccontare a DiPiù.

Nel 2023 sposerà Leonardo. Le nozze sono state rimandate a causa del Covid, ma adesso è arrivato il momento giusto per fare il grande salto. A DiPiù parla di matrimonio che avverrà nella primavera del 2023, la coppia potrà sposarsi in chiesa poiché il precedente matrimonio di Laura è stato celebrato solo con rito civile.