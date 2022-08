Charlene di Monaco e Alberto, tutto finito. Spunta un'altra donna, chi è

22 agosto 2022 a

a

a

Da tempo si rincorrono le voci di una crisi tra Charlene di Monaco e il principe Alberto. E ora, secondo alcune indiscrezioni riportate sui media francesi, si mormora che mentre la principessa era lontana da Palazzo Grimaldi per curarsi lui si sarebbe riavvicinato a una donna ben conosciuta alla famiglia reale. Si tratta di Nicole Coste, madre di Alexandre, il primogenito di Alberto, che avrebbe appunto approfittato dell’assenza di Charlene dal Principato per inviare un messaggio "llusinghiero" al suo ex. "Buon compleanno Alberto. Il mondo ti riconoscerà come il Leale, la Dignità, il Re" ha scritto in occasione del 64esimo compleanno del Principe.

Laura Freddi, la malattia segreta: costretta a campare così

Si dice che questa dichiarazione avrebbe fatto infuriare Charlene anche perché queste parole, riporta il sito dilei.it, sono state seguite da una serie di apparizioni pubbliche che hanno attirato l’attenzione degli osservatori reali. "Festival di Cannes, Gran Premio di Monaco… a quando i gradini del Palazzo?", si ironizzava.

Asia Argento e il fidanzato ragazzino: foto esplosive in bikini, a 46 anni | Guarda

Nicole Coste, ex hostess di Air France originaria del Togo, ha sempre avuto un peso nella vita del Principe. Dalla loro relazione (durata 5 anni, i due si conobbero nel 1997) è nato Alexandre, riconosciuto da Alberto due anni dopo la nascita, nel 2005. "Amo i monegaschi di un amore sincero e sono ricambiata. Se mi si offrisse di contribuire a ente caritativo o altro, accetterei con grande piacere", ha detto in una recente intervista a Paris Match durante la quale ha ribadito il legame indissolubile con Alberto. "A causa di Alexandre siamo legati, e il mio nome è sistematicamente associato a quello di Monaco"