Matilde Gioli, il lutto terribile che l'ha colpita: "Mi manchi da morire"

Un momento di grande dolore per Matilde Gioli, attrice molto amata dal pubblico televisivo e non solo. “Mi manchi da morire”, scrive su Instagram ricordando suo padre. Che è scomparso da 9 anni. “So che mi stai tenendo ancora per mano”, dice ancora la Gioli. E sui social arriva una pioggia di commenti, uno dopo l'altro.

Per l'attrice ci sono grandi soddisfazioni lavorative e anche sentimentali, visto che la sua storia con Alessandro Marcucci va benissimo. A gonfie vele. Ma nonostante tutto questo, purtroppo, non è mancato un pizzico di malinconia quando è arrivato l'anniversario della scomparsa di suo padre. Il settimanale Di Più Tv, da sempre leader, ha voluto raccontare qualcosa dell’attrice nel numero in edicola. E non può mancare il capitolo familiare con la morte di suo padre. “Ho avuto la fortuna di viverlo fino ai ventidue anni”, dice Matilde. I suoi fratelli più piccoli, invece, hanno vissuto il padre per meno tempo.