Fedez e il tumore: "Mi mancano diversi organi...". Come sta a 5 mesi dall'intervento

25 agosto 2022 a

a

a

Sono passati cinque mesi dall'intervento per rimuovere il tumore al pancreas e Fedez, che al momento sta bene e sta trascorrendo le vacanze a Ibiza con la moglie Chiara Ferragni e i loro figli Leone e Vittoria, aggiorna i suoi fan sulle sue condizioni di salure. Rispondendo sui social a una domanda di un follower che gli chiedeva se fosse diventato diabetico, come può succedere in questi casi, il rapper milanese ha affermato: "Fortunatamente no, devo però sempre controllare la glicemia e stare attento all’alimentazione, non posso più fare il pazzerello con i cibi e l’alcol".

"Tutto falso". Fratelli d'Italia asfalta la Ferragni: "Ecco cosa devi sapere"

Quindi Fedez ha aggiunto tra l'ironico e il serio. "Mi mancano diversi organi e un pezzo di intestino, per questo ogni volta che vado al bagno è una festa. Ma quel che più conta è che ora vada tutto per il meglio. Sto bene, a settembre ho delle visite di controllo, ma sto molto bene e spero di stare bene a lungo".

"Se vince le elezioni....". Ora pure la Ferragni attacca la Meloni, la frase choc del nuovo idolo del Pd

Il rapper milanese ha anche risposto ad alcune domande sulla foto che ha suscitato molte critiche scattata sull’orlo di un precipizio in Spagna insieme a Chiara Ferragni dopo che un ragazzo in Veneto era morto cadendo in un dirupo nel tentativo di recuperare il cellulare della fidanzata: "Eravamo con una guida che aveva tutti i permessi in regola per questo tipo di escursione. Ci siamo affidati alla sua esperienza. Non vedo quale sia il problema".