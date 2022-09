Michelle Hunziker, davanti al quadro... un dettaglio impressionante

06 settembre 2022 a

Tante risate e un po' di cultura per Michelle Hunziker. Dopo aver trascorso le vacanze con le tre figlie Aurora, Sole e Celeste, e qualche giorno d'amore in Sardegna con il medico Giovanni Angiolini - con il quale, si dice, si sarebbe già lasciata - la conduttrice e showgirl di origine svizzera, infatti, ha passato qualche ora al museo insieme a Sole, la più grande delle due figlie avute da Tomaso Trussardi, con il quale si è separata da qualche mese.

Come testimoniato da due stories pubblicate sul suo profilo Instagram da Michelle Hunziker, l'attenzione della piccola Sole, che a ottobre compirà nove anni, si è focalizzata su un dipinto che raffigura Maria Maddalena. La bambina quindi ha cominciato a fare attenzione al volto rappresentato sulla tela osservando così una certa somiglianza tra Maria Maddalena e la cantante statunitense Billie Eilish. "The new generation..." (la nuova generazione, ndr), ha commentato quindi Michelle Hunziker, in moldo molto divertito, nelle due stories di Instagram. "Billie Eilish??".

Evidentemente mamma e figlia si stanno godendo un po' di tempo insieme all'insegna dell'allegria e della spensieratezza, soprattutto in un momento come può essere quello della separazione dei genitori per dei bambini ancora piccoli.