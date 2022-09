Francesco Totti, beccato a cena con Noemi: "Entrati e usciti con..."

06 settembre 2022 a

Francesco Totti e la sua presunta nuova fiamma, Noemi Bocchi, sarebbero stati avvistati a cena insieme in un ristorante di Terracina. Lo riporta il settimanale diretto da Alfonso Signorini, Chi, che pubblica anche degli scatti. Stando alla rivista, i due sarebbero entrati e usciti separatamente dal locale. Inoltre, con loro ci sarebbero stati anche degli amici.

Nel frattempo sarebbero ancora in corso le pratiche per la separazione da Ilary Blasi. "Totti auspica che la pratica si chiuda rapidamente, senza guerre legali o mediatiche, per il bene dei figli, che vengono prima di tutto - si legge sempre su Chi -. Stando a fonti certe, l’accordo di pace tra Totti e Ilary sarebbe più vicino. Nessuno dei due andrebbe in tv o sui giornali a parlare della separazione: Ilary avrebbe una nuova casa, intestata ai figli, dove andare a vivere, e un sostanzioso assegno economico".

Stando sempre a indiscrezioni, l'ex capitano della Roma potrebbe cominciare a frequentare Noemi alla luce del sole solo dopo che il divorzio sarà ultimato. Tornando alla cena beccata dai paparazzi di Chi, poi, la rivista sostiene anche che il ristorante dove Totti e Noemi sono stati avvistati sia lo stesso nel quale in passato l'ex calciatore portava Ilary.