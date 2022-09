Ilary Blasi, "non dimenticate questo dettaglio": la voce che può ribaltare tutto

Francesco Fredella 07 settembre 2022 a

Torna in tv, ma non a Mediaset. E racconta uno scoop. Adriana Volpe, che non è stata chiamata da Alfonso Signorini per la nuova edizione del Gf vip, sembra essere una presenza fissa a La vita in diretta su Rai1. "Ho visto Ilary molto magra e provata. Situazione più difficile di quanto si pensa", racconta l'ex opinionista del Gf vip. E le sue parole fanno subito il giro della Rete. La rottura tra Totti e Ilary è diventata virale nel giro di poco tempo, dopo la spifferata di Dagospia (che aveva annunciato la rottura) sono arrivate le foto di Chi che hanno "pizzicato" Totti mentre si recava a casa di Noemi Bocchi, presunta nuova fiamma.

Spifferate su spifferate, la love story è andata avanti per diversi mesi fino a quando è arrivato un comunicato congiunto: il matrimonio tra l'ex capitano della Roma e la conduttrice di Canale 5 è finito nel bel mezzo dell'estate. Una vera bomba ad orologeria scoppiata all'improvviso.