Luisa Ranieri, la foto di spalle: costume striminzito, statuaria

08 settembre 2022 a

a

a

Per Luisa Ranieri e Luca Zingaretti sono stati giorni all'insegna del relax. I due attori, sempre attenti a mantenere la propria riservatezza, hanno trascorso le vacanze estive a Pantelleria. Con loro le due figlie, Emma e Bianca. A raccontare le loro ferie ci ha pensato la stessa Ranieri. L'attrice ha pubblicato su Instagram diverse foto che li vede tutti felici e sorridenti. Nella prima l'artista si fa fotografare di spalle, in barca. Lo scatto la mostra in costume da bagno, con in mostra la schiena e il lato B.

Elisabetta Gregoraci, senza alcun velo: la foto più spinta dell'estate | Guarda

Poi altre immagini che la vedono insieme al marito e alle due bellissime figlie. Quella tra Zingaretti e la Ranieri è una storia d'amore che va avanti da quasi vent'anni. Galeotto fu il set della miniserie televisiva Cefalonia."Diventare papà è stato come rinascere per la seconda volta. Sono pazzo delle mie bambine", aveva commentato l'attore la nascita delle figlie.

Michelle Hunziker, davanti al quadro... un dettaglio impressionante

Ad aggiungere qualche dettaglio sulla loro quotidianità, Luisa: "Io sono brava in cucina e nel mettere in ordine. Lui è bravissimo a studiare con nostra figlia Emma: ha pazienza, la incuriosisce, la porta con sé in libreria. (...) Sono una donna fortunata, perché ho sposato un uomo con una virilità prorompente, ma anche una sensibilità quasi femminile e un amore vero per le donne: Luca dice sempre che abbiamo una marcia in più, che si lavora bene con noi perché siamo più precise e organizzate".