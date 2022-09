Francesco Totti, la domanda di Simona Ventura: "Dove sei stato quest'estate?"

Francesco Fredella 08 settembre 2022 a

a

a

Si rivede Francesco Totti. E tutto, in poco tempo, diventa virale. Ma andiamo per gradi, l'ex capitano della Roma arriva su Rai2 nel corso della Partita del cuore con la grande Simona Ventura a bordo campo come un tempo (super Simo rispolvera la passione per il calcio). Totti è stato tra i protagonisti de La partita del cuore, ma il Pupone ha dovuto rispondere ad alcune domande Simona Ventura, che è stata un po' provocatoria.

Colpo di scena, "accordo vicino": ecco cosa accadrà a Totti e Blasi





"Francesco, ma toglimi una curiosità, dove sei stato questa estate? Non ti abbiamo proprio visto", dice la Ventura. E lui replica con ironia senza alcun problema: "Sono stato a casa mia, come sempre a Sabaudia". Sono le prime parole esclusive di Totti dopo la separazione da Ilary Blasi: i due, lo ricordiamo, hanno annunciato ad inizio estate con una nota congiunta la fine del loro matrimonio. Lei è andata in vacanza in Africa insieme a sua sorella, lui sul litorale romano. E sullo sfondo c'è la nuova fiamma, Noemi Bocchi, che ha 35 anni.

Ilary Blasi, una raffica di foto: il messaggio nascosto che umilia Totti | Guarda

Pare, addirittura, che abbia preso in affitto una casa a San Felice Circeo, a pochi chilometri da Sabaudia per stare accanto al nuovo amore. I due non sono ancora uscito allo scoperto, ma la loro storia d'amore sembra non essere più un segreto.