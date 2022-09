Francesco Totti, sfregio a Ilary: dove è stato pizzicato con Noemi Bocchi

07 settembre 2022 a

a

a

Francesco Totti e Ilary Blasi si stanno per separare ufficialmente: stando alle ultime indiscrezioni, l’accordo per il divorzio è ormai vicino, e così non stupisce che l’ex capitano della Roma stia iniziando a farsi vedere anche in pubblico con la sua nuova fiamma, Noemi Bocchi. Quest’ultima ha aspettato pazientemente il momento giusto, dato che gli ultimi mesi sono stati non facili da gestire.

Colpo di scena, "accordo vicino": ecco cosa accadrà a Totti e Blasi

La nuova coppia è stata paparazzata in un ristorante di Terracina, lo stesso che in passato Totti ha frequentato spesso con la sua ex moglie. Ad avere le foto è sempre il settimanale Chi, che già in precedenza aveva pubblicato le prove della frequentazione tra Totti e la Bocchi: il giornale diretto da Alfonso Signorini aveva beccato l’ex capitalo giallorosso sotto casa di Noemi con la sua Ferrar Nera, mentre stavolta li ha paparazzati al ristorante che Totti già era abituato a frequentare quando stava ancora con Ilary.

Ilary Blasi ancora in casa con Totti? E lei pubblica questo: un pesante sospetto | Foto

Non si è però trattato di una cena a lume di candela: a tavola non loro c’erano anche altre persone. Inoltre Totti e la Bocchi sono usciti separatamente dal ristorante: il solito accorgimento di sempre, in attesa che il divorzio diventi ufficiale. “Totti entrava e usciva dal condominio dove vive Noemi - si legge su Chi - ma non si faceva vedere con lei. Come allo stadio: erano vicini, ma seduti in file diverse. Come a Monte Carlo: erano nella stessa vasca idromassaggio, ma con un amico in mezzo”.