Manuel Bortuzzo, tempesta sulla fidanzata Angelica: il video choc

10 settembre 2022 a

a

a

Manuel Bortuzzo, il nuotatore che ha perso l'uso delle gambe in una sparatoria, nonchè grande protagonista del Grande Fratello Vip (numero 6), è finito nell'occhio del ciclone. La colpa è tutta della sua nuova fidanzata: Angelica Benevieri. I fans della ex di Bortuzzo, Lulù Selassiè, per denigrare la nuova compagna hanno tirato fuori dalla rete un video postato dalla Benivieri di qualche anno fa nel quale la tiktoker ironizza sui disabili. E in effetti le immagini non sono affatto piacevoli, anzi. Nel video Angelica entra in un bagno e si accorge che è per disabili. Il simbolo è disegnato su un foglio di carta, quindi pare facesse proprio parte della sceneggiatura. Il copione è questo: Angelica entra in bagno camminando normalmente, si accorge che è un bagno per disabili ed esce camminando male, con le gambe storte e agitando le braccia.

"Fuori dal Grande fratello Vip...". Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè si sono lasciati: la confessione sull'addio

Decisamente non una bella scena, considerando anche il suo fidanzato è un disabile. E così sui social gli utenti si sono scatenati: "Vergogna! E questa sarebbe la fidanzata di un ragazzo disabile?" si legge. E ancora: "Questa è la dimostrazione palese che Angelica stia con Manuel solo per visibilità". Da parte sua la ventenne ha provato a giustificarsi: "Ero piccola, avevo 14 anni e quest'età aveva una mente da bambina come giusto che sia, ognuno di noi ha passato quell'età e quante cose sbagliate abbiamo fatto? Quindi evitate di scrivere certe cose. Non devo chieder scusa di nulla ero una bambina a quell'età quanti errori che facciamo". Anche Manuel è corso in aiuto della fidanzata. L'ex gieffino, ha pubblicato sui social una foto mentre la bacia e per poi mostrare il dito medio.