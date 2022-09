Francesco Totti rivela: "Cosa ha fatto Ilary quando è morto mio padre"

11 settembre 2022 a

Francesco Totti nella lunga intervista al Corriere in cui racconta come sono andate le cose tra lui e Ilary Blasi, svela un retroscena drammatico sulla vita di coppia con la moglie. Un episodio legato alla morte del padre, scomparso recentemente a causa del Covid. Totti parla della solitudine in cui ha vissuto mentre doveva fare i conti con un dolore così grande, come la perdita di un genitore. E così al Corriere rivela: "Il 12 ottobre 2021 è morto mio padre. È morto papà mio. Di Covid. E io l’ho visto l’ultima volta il 26 agosto. Sapevo che stava male, e non potevo fargli visita. Papà mio per me c’era sempre, non perdeva una trasferta. A me non faceva mai un complimento, ma con gli altri era fierissimo: Francesco è il numero uno, diceva. Poi ho preso il Covid pure io, in forma violenta: 25 giorni chiuso in casa, stavo per finire in ospedale".

A questo punto arriva l'affondo sulla moglie: "Insomma, per me è stato un periodo tremendo. Per fortuna c’erano i figli. Finalmente ho potuto stare più tempo con Cristian, Chanel e Isabel. Mia moglie invece, quando avevo più bisogno di lei, non c’è stata. Nella primavera del 2021 siamo andati in crisi definitivamente. L’ultimo anno è stato duro. Non c’era più dialogo, non c’era più niente".

Parole durissime che di certo potrebbero innescare la reazione di Ilary.