Francesco Totti, terribile accusa a Ilary: "Ha svuotato le cassette di sicurezza. E i Rolex..."

Francesco Totti non usa giri di parole: ormai con Ilary Blasi è guerra aperta. L'ex capitano della Roma in un'intervista al Corrire spiega come sono andate le cose e rivela quali sono state le circostanze che hanno provocato la rottura. Ma tra le pieghe dell'intervista del "pupone" c'è qualcosa che va oltre il rapporto sentimentale, si parla anche di soldi e di Rolex. Totti affonda il colpo su Ilary e afferma: "Con suo padre è andata a svuotare le cassette di sicurezza, e mi ha portato via la mia collezione di orologi. Non ha lasciato neanche le garanzie, neanche le scatole". Poi l'accusa più imbarazzante: "Ci sono alcuni Rolex di grande valore. Sostiene che glieli ho regalati; ma se sono orologi da uomo… Mi rifiuto di pensare che sia questione di soldi. Semmai, è un dispetto".

Poi Totti spiega qual è stata la sua reazione: "E che dovevo fare? Le ho nascosto le borse, sperando in uno scambio… - dice sorridendo - Ma non c’è stato verso. E non è finita". È un vero e proprio fiume in piena: "Mi ha fatto seguire da un investigatore privato. Persone a lei vicinissime mi hanno messo le cimici in macchina, e il gps per sapere dove andavo; quando bastava che me lo chiedesse. Altre persone si sono appostate sotto la casa di Noemi…". Insomma la guerra è solo all'inizio...