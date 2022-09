Ilary Blasi, la bomba di Siffredi: "Ho scritto a Totti, chi è sua moglie"

Francesco Fredella 13 settembre 2022 a

La rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti fa parlare anche Rocco Siffredi, attore porno per antonomasia. Adesso Rocco dice la sua sulla separazione dell’anno, tanto chiacchierata. L'attore rilascia un’intervista a Mow dopo le parole al vetriolo di Totti sul Corriere della Sera.

Secondo Siffredi non si possono buttare 20 anni di matrimonio per qualche scappatella. “Si capisce che è ancora innamoratissimo, ma nello stesso tempo molto dispiaciuto. È anche vero che nemmeno lui è un santo. Tuttavia, l’amore non può essere buttato via per una carnalità, tutti ci passiamo. Insomma, non è un tradimento a giudicare vent’anni di rapporto, di famiglia. Consiglio a entrambi di ritrovarsi, dopo aver regalato agli italiani questo gustoso momento di gossip”, dice. Rocco Siffredi dice che sia Totti, sia Ilary scelgono un nuovo partner che definisce facsimile dell’originale. “Ho anche scritto a Francesco, privatamente, invitandolo a pensare alla sua famiglia, e a Ilary, perché temo si pentiranno ambedue di questa situazione, presi a seguire il trend di chi la spara più grossa. Se uno dei due non perdona una scappatella è intollerabile, significa che l’intelligenza è stata cassata dall’ignoranza. Se c’è amore vero le corna le perdoni, invece domina l’orgoglio…”, racconta.

Poi arrivano anche commenti nei confronti di Ilary Blasi. E dice: “Conosco Francesco, abbiamo anche trascorso qualche giorno di vacanza insieme ritrovandoci più volte nello stesso posto, e quello che ho notato sempre in lui è la sua estrema sensibilità. Invece lei è una persona fredda, anche divertente e carina, per carità, ma sulle sue, una calcolatrice”.