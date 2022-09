Hunziker-Trussardi, bomba di Vittorio Feltri: "Tutto vero"

Francesco Fredella 14 settembre 2022 a

Ipse dixit. Parla Vittorio Feltri, direttore editoriale di Libero e grande amico di Tomaso Trussardi. Stavolta non entra a gamba tesa nella campagna elettorale, ma commenta le voci sul ritorno di fiamma tra Trussardi e Michelle Hunziker? "Voci vere”, dice. Poi spara una cannonata mediatica a Giovanni Angiolini, ex concorrente del Grande Fratello con il quale la conduttrice svizzera ha avuto una relazione questa estate.

Feltri torna a parlare dell’amico Tomaso, dopo la fine della la storia d'amore con Michelle Hunziker. Ora il direttore sgancia una bomba contro Giovanni Angiolini. "Michelle, un altro Tomaso non lo trovi”, dice. E poi aggiunge: "Tomaso è quasi come un figlio per me. Conosco sua madre da quando entrambi non avevamo che dieci anni. Duellavamo a scherma insieme. Conoscevo il padre da sempre, essendo lui bergamasco. […] Tuttavia non ho telefonato al giovane per farmi i fatti suoi. […] Però non dubito affatto che la notizia sia fondata. Del resto, Tomaso è bello, intelligente, onesto, pulito, perbene come suo padre a cui somiglia tanto anche esteticamente”.

Ma le belle parole sono riservate solo a Trussardi. Per la coppia (pare che sia tutto finito) Michelle Hunziker - Giovanni Angiolini usa parole fortissime. “Non mi spiego come Michelle sia finita tra le braccia di un medico palestrato che ha frequentato la casa del Grande Fratello come Rocco Casalino”, dice. E ancora: "La signora deve essersi accorta di avere scambiato il fustino buono con quello sotto marca e non me ne voglia il dottore, senza dubbio in gamba, se azzardo questa esternazione. Ma Tomaso è Tomaso. E non si discute”.