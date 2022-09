Cara Delevigne, stato confusionale: ridotta così, il video che sconvolge il mondo

18 settembre 2022 a

Cara Delevingne è stata beccata in stato confusionale all'aeroporto di Los Angeles. Le immagini dell'attrice e modella inglese stanno facendo il giro del web e stanno preoccupando molto i fan, gli amici e la famiglia per le sue condizioni di salute psicofisiche. Gira infatti un video, pubblicato su tutti i tabloid del Regno Unito in cui la top model è evidentemente alterata. La trentenne infatti viene ripresa mentre vaga a piedi nudi nello scalo Van Nuys in California, negli Stati Uniti.



Cara Delevingne non ha mai fatto segreto di avere problemi psicologici che ha dovuto affrontare crescendo. Da anni infatti la modella e attrice lotta contro la depressione, Cara ha più volte raccontato di come il percorso di accettazione della sua "pansessualità" le abbia causato non poche crisi che non di rado arrivavano insieme a pensieri suicidi.

Oltre all'attrice, anche sua madre, celebrità nei salotti bene della Londra degli anni ’80 grazie soprattutto a una discendenza di alto rango, ha passato anni a lottare contro la depressione, che si aggiungeva a un disturbo bipolare e alla dipendenza dall’eroina. Ora tutti temono per lo stato di salute e per il futuro della bellissima e ribelle Cara Delevingne.