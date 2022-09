Blasi-Totti, Fabrizio Corona sgancia la bomba: "Sentite questa telefonata..."

17 settembre 2022 a

Fabrizio Corona torna a far parlare di sé. Dopo aver pubblicato alcune rivelazioni sulla separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, l'ex re due paparazzi era stato "cacciato" da Instagram, dove è tornato utilizzando il profilo del figlio Carlos. "State fo**endo con le persone più sbagliate al mondo. Mi hanno chiuso il profilo. Nessuna segnalazione, nessuna mail: ancora una volta. È chiarissimo che c’è qualcuno che pensa di potermi mettere a tacere con quattro segnalazioni su un profilo non verificato". Da qui la promessa agli utenti del web: "Se questo profilo arriva a 300.000 condividerò proprio qui il mio archivio personale. Se mi bloccherete anche qui, lo farò in televisione, quindi non agitatevi troppo".

Corona rivela che i quotidiani da giorni fanno a gara per avere il materiale di cui va parlando. "In altra sede parleremo della libertà d’espressione in questo Paese che si fa dettare regole incomprensibili da quattro imbecilli californiani evasori fiscali. Non rosicate troppo… Peracottari". Promessa quasi mantenuta: Corona, poco lontano dai 300.000 follower, ha pubblicato lo stralcio di una telefonata in cui una donna misteriosa direbbe: "Pronto…?". Quindi lui: "Immagini perché ti chiamo? Ovviamente lo sai, no? Posso dirti una cosa? Il tuo compagno…". Poco dopo, proprio come successo al padre, il profilo del figlio di Corona risultava irraggiungibile. Sospeso, forse per le segnalazioni degli utenti.

Poi la risposta: "Sì, ma non ho voglia proprio di…". Tutto qui, nessun altro dettaglio che possa far capire di chi si tratti. Nel frattempo è arrivata la smentita di Cristiano Iovino, il personal trainer definito in alcuni retroscena l'amante della Blasi: "In merito agli articoli diffusi negli ultimi giorni dagli organi di stampa, il signor Cristiano Iovino invita tutti gli operatori dell’informazione a non dare credito alcuno a chi lo addita, mediante ricostruzioni false e strumentali, come protagonista di vicende delle quali è del tutto estraneo. Precisa di conoscere la signora Blasi meramente in quanto amica di conoscenti comuni, tra i quali la sua agente Graziella Lopedota"