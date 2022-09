Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti: ecco la prima foto da nonni

27 settembre 2022 a

a

a

"Tutti insieme appassionatamente". Ecco che spunta, subito dopo l'annuncio della gravidanza di Aurora Ramazzotti, la prima foto di famiglia. Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti si vedono sorridenti e felici mentre abbracciano i consuoceri, Francesca Romano Malato e Fabio Cerza, genitori di Goffredo Cerza - il compagno di Aurora Ramazzotti che presto la renderà mamma. Lo scatto, postato dalla consuocera sui social, risale alla stessa sera, quella del 23 settembre, in cui Eros, in concerto all'Arena di Verona, ha annunciato al suo pubblico la dolce attesa della figlia, rivolgendole una dedica molto commovente.

Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, la foto con i consuoceri: chi sono i genitori di Goffredo Cerza https://t.co/AROjD9ZwfT — Leggo (@leggoit) September 27, 2022

In realtà i quattro consuoceri si conoscono da molto tempo, poichè la relazione di Aurora, 25 anni, e il figlio Goffredo, 26, dura da cinque anni. I genitori di Goffredo sono entrambi estranei al mondo dello spettacolo, ed entrambi appartengono al settore medico: lei è direttore del poliambulatorio specialistico LabAurelia a Roma, mentre lui è primario della Divisione di Ortopedia e Traumatologia presso l’ospedale dei Castelli di Roma, Il figlio, invece, laureato in ingegneria, lavora come marketing manager a Milano. La relazione tra lui e Aurora è cominciata nel 2017, dopo esseri sono conosciuti grazie a un'amica in comune, e oggi convivono a Milano.

Aurora Ramazzotti incinta? Indiscreto: come l'ha presa Michelle Hunziker

In un primo momento Aurora aveva chiesto di rispettare il silenzio sul tema della gravidanza, che era stata anticipata a fine agosto da Chi., e che lei stessa aveva negato più volte, fino all'ultima in cui si trovava a Siviglia con il padre per il tour dove aveva scelto di non commentare. Ma adesso, è lei stessa a dichiararsi sui social: "Volevamo scusarci con tutti gli amici a cui, nel corso di questo mese, abbiamo dovuto negare. Quando è uscita la notizia non era ancora il momento di comunicarlo pubblicamente. È andata così! A chi capisce, a chi sente, a chi vede. Vi voglio bene".