Ambra Angiolini, foto pazzesche: "Notte di fuoco", ecco chi è lui

Ambra Angiolini avrebbe trascorso una “notte di fuoco” con un collega. L’indiscrezione arriva da Diva e Donna, che dedica addirittura la copertina del suo ultimo numero alla giudice di X-Factor: “Dopo Allegri un nuovo uomo per Ambra”, è il titolo scelto dal settimanale, che ha pubblicato degli scatti che ritraggono la Angiolini in compagnia di un collega.

Si tratta di Francesco Scianna, attore impegnato di recente nel film “Il filo invisibile”, disponibile su Netflix. Nelle foto pubblicate in copertina non si coglie il riferimento alla “notte di fuoco”, che per il momento è presunta: non è neanche detto che i due abbiano una relazione in corso, dato che ci son baci ma soltanto scatti in cui si abbracciano e camminano fianco a fianco. Potrebbero essere stati attenti in pubblico oppure potrebbe trattarsi soltanto di un’amicizia.

D’altronde la Angiolini e Scianna hanno lavorato insieme tra il 2015 e il 2016, quando hanno recitato in uno spettacolo teatrale intitolato “Tradimenti” e direi da Michele Placido. Presto per dire se è scattata la scintilla ad anni di distanza: non resta che attendere eventuali conferme o smentite o altri scatti che potrebbero dimostrare l’esistenza di una frequentazione amorosa tra i due attori.