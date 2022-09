Eros Ramazzotti, gaffe su Aurora: "Mia figlia? 27...". Sconcerto

30 settembre 2022 a

Eros Ramazzotti rompe il silenzio fa una gaffe: non ricorda, durante un'intervista, l'età di sua figlia Aurora (che sta per diventare mamma). Tra l'altro tante novità in arrivo per Eros, che è uno degli artisti più amati di sempre. È molto orgoglioso della relazione che Aurora e Goffredo stanno portando avanti. Ma può capitare di litigare con i numeri e, quindi, di non ricordare l'età. Per questo motivo in Rete si parla di gaffe.

Quando gli chiedono durante un'intervista quale fosse l'età di sua figlia dice: “Mmm.. ventisei… sette”. Aurora ne ha 25 anni (tra qualche mese compirà 26). “Lo amo ahahah”, commenta divertita la figlia di Michelle Hunziker sui social network. “Papà!”. Insomma, tutto perdonato anche perché Eros - ultimamente - all'Arena di Verona ha mostrato tutta l'amore per sua figlia, che sta per diventare mamma.

“È una bella cosa ma la cosa più importante è che si amano, c’è un amore, c’è un qualcosa di così profondo che oggi un po’ si è perso, per cui questi due ragazzi che si amano e mettono al mondo un figlio è un esempio pazzesco in questo momento, gli farei un applauso. Goffredo è un bravissimo ragazzo”, dice ancora Eros. Augura tanto amore alla nuova famiglia che sta per allargarsi.