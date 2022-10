Maddalena Corvaglia e Alessandra Mussolini si spogliano: foto pazzesche

03 ottobre 2022 a

a

a

Alcuni scatti parlano più delle parole. È questo l'obiettivo di Maddalena Corvaglia che ha condiviso le foto di Maurizio Pighizzini, il fotografo che ha immortalato le protagoniste di Nudi per la vita. "Il nostro obiettivo - ha scritto l'ex Velina oggi reduce dal docureality di Rai 2 - era quello di entrare nel cuore di voi donne per spronarvi a ritagliare il tempo importante per voi stesse, per la prevenzione, per la salute". Con lei Elisabetta Gregoraci, Corinne Clery, Alessandra Mussolini, Valeria Graci e Brenda Lodigiani. Sono state loro a spogliarsi nel programma delle sei giornate di prove con spogliarello finale, in una vera e propria sfida contro una squadra tutta al maschile.

"Sono strafelice - prosegue la Corvaglia nel suo post - di aver constatato che, oltre ad avervi strappato un sorriso e avervi sentite vicine in questo nostro percorso, siamo riuscite nel nostro intento. Perché tante di voi, il giorno dopo le puntate, hanno fatto la fatidica telefonata per prenotare un controllo al seno! L’ultima foto trovo sia la più bella, perché racchiude l’energia, le paure e la determinazione mia e di altre cinque donne speciali".

La trasmissione, in maniera provocatoria, ha esortato il pubblico a non aver paura di 'esporre' il proprio corpo a screening medici che possono salvare la vita. "Si parlerà di malattie, di tumori in particolare, con l’intervento di alcuni specialisti" raccontava Mara Maionchi, conduttrice del programma.