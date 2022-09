Maddalena Corvaglia senza vestiti: lo spogliarello in tv da togliere il fiato

10 settembre 2022 a

Sfida senza vestiti su Rai 2. Lunedì 12 settembre Mara Maionchi condurrà il programma Nudi per la vita, in cui due squadre, una femminile e una maschile, si sfideranno a colpa di show. Spettacoli che dovranno però concludersi con uno spogliarello. Si tratta della prima produzione Rai nella nuova fascia orizzontale dell’intrattenimento diretta da Stefano Coletta. Il format, già in onda in Germania e fin dal 2017 in Gran Bretagna, vedrà i concorrenti allenarsi per un'intera settimana prima della sfida finale.

Tra i protagonisti delle sei giornate di prove con spogliarello di fronte al pubblico, il cantautore Memo Remigi ma anche il lunare napoletano Francesco Paolantoni, Gabriele Cirilli, Elisabetta Gregoraci, Maddalena Corvaglia, l’attrice Corinne Clery e Alessandra Mussolini. Per l'occasione, come raccontato sulle colonne de La Stampa, la stessa conduttrice si sta allenando: "Pure io mi sono messa a far ginnastica a casa, con un poveretto che viene a seguirmi. Ormai quando torno a casa faccio i miei bravi due piani a piedi".

E a chi le chiede se sono più preparati le donne o gli uomini, la Maionchi non attende a replicare: "Le donne erano più legate, poi si sono sciolte. Gli uomini, Marcello li ha fatti lavorare. Anche con loro si parla di problemi, c’è un ragazzo di 44 anni che ha avuto un tumore proprio alla prostata, ne abbiamo parlato".