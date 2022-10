Re Carlo, il gioco spietato sui nipoti: come sta punendo Harry e Meghan

Francesco Fredella 11 ottobre 2022 a

Carlo III è il Re d'Inghilterra. Ormai non fa più notizia, ma sembra ancora abbastanza incerto il destino dei nipotini Archie e Lilibet Diana. Insomma, i figli di Harry e Meghan Markle utilizzeranno i titoli di principe e principessa? Mistero. Non si sa. Sembra che spetterebbero di diritto a loro, come recita un decreto emanato da re Giorgio V nel 1917: "I figli di tutti i Sovrani del Regno, i figli dei figli maschi, e il primo nipote nato dal primogenito del principe di Galles avranno e manterranno per tutta la vita il trattamento di Altezza Reale insieme al titolo di principe o principessa davanti al nome di battesimo e agli altri titoli d’onore".

Quindi, essendo Carlo sovrano, i figli di tutti i suoi figli, compresi Archie e Lilibet, dovrebbero essere principi. Ma sul sito della Royal Family i loro titoli non sono stati ancora cambiati: i bambini vengono chiamati "Master Archie Mountbatten-Windsor e Miss Lilibet Mountbatten-Windsor". Deciderà tutto Carlo III, che a quanto pare sta pensando ad una monarchia molto più snella.

Poca burocrazia, taglio dei costi. Intanto, secondo molte indiscrezioni che circolano sui Tabloid inglesi, molti vorrebbero Harry e Meghan vorrebbero vedere come principi i loro figli. E pare che Carlo lo sappia molto bene. Però, il sovrano non dimentica l'intervista di Oprah Winfrey in cui i Sussex hanno fatto a pezzi la famiglia reale accusandola di razzismo. Poi c'è il documentario Netflix sulla vita dei duchi e il libro-bomba di Harry. Questioni calde e che potrebbero creare qualche preoccupazione al nuovo sovrano.