Valentina Ferragni, intimo nero e mosse estreme: un video... da censura

Tutti pazzi per Valentina Ferragni. La sorella della nota influencer Chiara da tempo pratica pole dance e aggiorna i fan sui suoi enormi progressi. Lo ha fatto anche oggi, pubblicando un filmato su Instagram dove la si vede in bikini mentre esegue la disciplina della pole dance. La ragazza, come ha più volte spiegato, ha cominciato a seguire lezioni circa tre anni fa senza più smettere. Non a caso la Ferragni ha ben pensato di posizionare un palo nel suo soggiorno di casa.

Proprio come si vede nel video che ha collezionato solo complimenti: "Che progressi!", scrive un utente mentre un altro le fa eco: "Ma quanto sei diventata brava amica????". Per Valentina non è stato un periodo semplice. La ragazza ha confessato di aver "scoperto di avere molti fibromi nel seno".

Una brutta sorpresa che però può essere tenuta a bada se si eseguono i controlli adeguati: "Devo verificare - ha poi concluso - che non si ingrossino e allo stesso tempo non mutino e si trasformino in qualcosa di più grave". In ogni caso la Ferragni ha ammesso di essere più tranquilla dopo aver scoperto che "non ho parentela con tumori al seno od ovaie, per fortuna".