Enzo Miccio, trasformazione fisica sconvolgente: com'è oggi

22 ottobre 2022 a

a

a

Enzo Miccio come non si è mai visto. Il wedding planner più famoso d'Italia si è messo "a nudo" sui social con alcuni scatti che lo vedono a torso scoperto mentre mostra il suo fisico muscoloso, con gli addominali in primo piano. La trasformazione è impressionante, se si confrontano gli scatti di oggi con quelli dell'estate. Miccio è sempre stato magro e piuttosto esile, ora invece lo vediamo sfoggiare muscoli d'acciaio e un fisico scolpito che lascia tutti increduli. I suoi follower, infatti, sono abituati a vederlo sempre abbigliato di tutto punto, con outfit da cerimonia. Ma a quanto pare, oltre a organizzare i matrimoni più popolari, l'esperto di stile si ritaglia del tempo per sé andando in palestra. A testimonianza del duro lavoro in sala pesi, posta alcuni scatti su Instagram con didascalia "Micciogym".

Il wedding planner, che si è fatto conoscere grazie al programma di Real Time Ma come ti vesti? accanto a Carla Gozzi, si è dedicato all'organizzazione di tante nozze vip, come quelle di Federica Pellegrini e Matteo Giunta, Elettra Lamborghini e Afrojack, Rachele Risaliti e Gaetano Castrovilli, Imma Battaglia e Eva Grimaldi. Se sui social lo si vede spesso posare insieme agli sposi e condividere le immagini riguardanti il suo lavoro, sulla sua vita privata Miccio è invece riservatissimo. Nonostante sia fidanzato - con un parigino di nome Laurent Miralles - le immagini che lo immortalano insieme al suo compagno sono rare. Ma chissà che un giorno non arrivi anche per lui il fatidico "Yes, I do"!