Ambra Angiolini, “in auto…”: retroscena bollente, con chi è stata beccata

Dagospia in un flash ha svelato un retroscena bollente su Ambra Angiolini, la cui vita amorosa è sempre molto attenzionata dai media. “Cosa ci facevano - si legge sul sito di Roberto D’Agostino - l’altra notte assieme a Milano in auto e in grande ‘confidenza’ Ambra Angiolini e Gianluca Grignani?”.

Non sarebbe il primo cantante nella vita privata dell’attrice, che in passato è stata sposata con Francesco Renga: da lui ha avuto anche due figli. Poi la relazione con Massimiliano Allegri, che non è finita nei migliori dei modi, per usare un eufemismo. A proposito della Angiolini, nelle ultime ore ha ricevuto parecchie critiche da parte dei telespettatori di X Factor, che non hanno affatto gradito le sue scelte. A dir la verità la prima contestazione l’ha ricevuta dal pubblico presente a teatro, che l’ha fischiata durante le Last Call, ovvero la selezione delle squadre da portare ai live.

Secondo molti la Angiolini avrebbe scelto degli artisti di livello inferiore rispetto a quelli scartati: “Aveva tra i 12 delle gran voci, potenzialmente da finale - si legge sui social - e si è totalmente indebolita. L’inizio della fine è stato giovedì scorso, quando ha mandato a casa Colin McDonald”. "Non ha fatto scelte giuste - ha aggiunto un altro utente - la squadra è molto scarsa, i migliori li ha mandati a casa”.