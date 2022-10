Madonna ubriaca? "Non l'ho mai fatto": frase sconcertante sui genitali

22 ottobre 2022 a

a

a

Pur di far parlare di sé, Madonna ha scelto di utilizzare i social in maniera a volte ambigua e altre strampalata. La regina del pop ha fatto una bizzarra “confessione” sulle sue storie Instagram e ha a dir poco confuso i suoi fan, che ormai faticano a starle dietro e a capire le sue reali intenzioni.

"Non posso fare a meno di...": sesso, rivelazione sconvolgente di Madonna

Non è una novità che Madonna condivida strani contenuti con i follower, ma stavolta ha generato addirittura più confusione del solito: ha infatti rivelato di non essere stata circoncisa, ma come avrebbe mai potuto esserlo, dato che si tratta di un intervento chirurgico che interessa soltanto i genitali maschili dopo la nascita. In molti si sono chiesti cosa volesse significare questo intervento della regina del Pop, che ha buttato lì il fatto di non essere stata “circoncisa” con tanto di foto in cui si mostra con degli occhiali da sole rosa, un top a rete giallo e nero e con in mano un bicchiere di vino bianco.

Questa Paola Barale? Addio: pazzesca a 55 anni: così a Domenica In | Guarda

Soltanto pochi giorni fa Madonna aveva fatto discutere per un altro post, stavolta su TikTok: la popstar aveva confessato di essere omosessuale, o questa è la conclusione tratta dalla maggior parte dei suoi fan. Il video condiviso la ritraeva mentre cercava di fare canestro in un cesto con un paio di slip rosa; un gesto accompagnato dalla scritta “se non riesco, sono gay”. Dopo aver sbagliato, la precisazione: “Non ci sono riuscita, sono gay”.