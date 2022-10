Ambra Angiolini, passione sfrenata (e tutto in pubblico): occhio alle foto

Francesco Fredella 25 ottobre 2022 a

a

a

La storia d'amore tra Ambra Angiolini e Francesco Renga è durata molti anni. Poi c'è stata la rottura. Improvvisa. Clamorosa. Ma le ultime foto della coppia di ex fanno pensare ad una reunion. Andiamo per gradi. La giudice di X Factor, di recente, aveva detto a Vanity: “L’unico vero fallimento che riconosco è la fine del rapporto con Francesco, il padre dei miei figli. Dopo la rottura della mia famiglia sono caduta in depressione, finita nella fogna delle fogne, ed era giusto che ci finissi, perché era il passaggio dell’elaborazione di un lutto enorme”. Parole bellissime che lasciano trapelare un sentimento: Ambra e Renga, pur essendo ex, sono in ottimi rapporti. C'è del bene e nessuno può metterlo in dubbio.

Così, le ultime foto della coppia - in poco tempo - diventano virali. I due trascorrono un bel pomeriggio sul lago di Garda con i figli Jolanda, 18 anni, e Leonardo, 16. Sembra di rivivere, improvvisamente, le tappe della loro storia d'amore, che è andata avanti dal 2004 al 2015. In quell'anno si sono lasciati e le loro strade si sono divise per sempre. Ma, pur essendo ex, oggi continuano a mantenere un ottimo rapporto. Così, nelle ultime foto che spuntano sui giornali e siti, si nota un affiatamento che non passa in sordina. I due sono abbracciati mentre i figli si divertono sulle montagne russe. E i fan sognano un riavvicinamento.





La vita di Ambra, dopo la rottura con Renga, è andata avanti con tante soddisfazioni professionali e amorose. Ma non sono mancati i problemi. Ad esempio pare che sia finita male la storia con Massimiliano Allegri. Lei, infatti, ad X Factor si è lasciata scappare: "Dodici mesi di psicoterapia per lui". Acqua passata anche questa.

Ambra Angiolini "ladra di casa". Blitz Giordano, scena imbarazzante | Video





Undici anni d'amore con Renza, senza matrimonio. Ma si è trattato comunque di una relazione forte, stabile, che ha lasciato il segno. E si nota ancora oggi. “Senza Ambra e i miei bambini morirei”, aveva raccontato tempo fa il cantante. Nessun gossip fino alla rottura. I due hanno saputo custodire, per 11 lunghissimi anni, il loro amore lontano dai paparazzi e dalle pagine di giornali.

Ambra Angiolini abusiva, il documento bomba di Giordano. Occhio alla data | Video

Poi la fine. Si volta pagina. Dopo l’addio ad Ambra Angiolini, Renga ha ritrovato il sorriso con Diana Poloni. Anche in questo caso, il cantante ha preferito difendere con le unghie le propria privacy, ma nel 2019 ha dedicato alla fidanzata il brano Aspetto che torni durante il Festival di Sanremo. Lei, una chef molto famosa e talentuosa, pare che abbia sempre preferito l'anonimato. Senza fare rumore dal punto di vista mediatico.