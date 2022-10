Madonna in una chiesa di Noto: "Prega per la tua fi***a"

25 ottobre 2022 a

Miss Louise Veronica Ciccone, in arte Madonna, con la fede e la religione ha avuto da sempre un rapporto molto solido, fatto per il 50% di provocazione commerciale e per l'altro 50% di blasfemia pura. Un esempio? Quanto rivelato, su Instagram, dalla stessa popstar americana, sulla breccia ormai da 40 anni. A 64 anni suonati, Madonna non intende mollare di un millimetro sulla sua immagine di bad girl, tutta sesso ed esagerazione.

Nelle sue Stories, ricorda un aneddoto vissuto con l'amica artista Miss Me, altra esperta di materiale estremo, durante una vacanza insieme in Sicilia. "Ricordo quando eravamo in questa chiesa di Noto e il prete ha detto che avrebbe pregato per i tuoi occhi e io ti ho sussurrato: chiedigli di pregare per la tua f***a. Beh, f******. Ti ho preso il nuovo Santa Trinità, perché una brava donna fa alle sue signore il dono del piacere".





Il Santa Trinità non è un rosario, ovviamente, ma uno scandaloso vibratore da appendere al collo a mo' di monile, che Madonna sfoggia con orgoglio. Se da qualche anno arranca sul piano musicale, la pioniera dei sex toys, in grado di dare lezioni a tante stelle dello showbiz mondiale (Gwyneth Paltrow su tutte, ma pure qualche diva italiana che ha ammesso di utilizzarli con una certa disinvoltura, come Alessia Marcuzzi e Arisa), sembra essere almeno su questo ancora all'avanguardia. E per rafforzare il messaggio, ecco un video di grande impatto, tra mosse oscene e inquadrature strategiche. Costo del gingillo intimo marchiato Crave? Dai 70 ai 150 euro. Per (quasi) tutte le tasche.