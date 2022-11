Elisabetta Canalis, décolleté e Lato B: il video

01 novembre 2022 a

a

a

Da buona americana d'adozione, Elisabetta Canalis festeggia Halloween (vera e propria festa-cardine in Nord America) dando spettacolo. L'ex velina di Striscia la notizia, che nelle ultime ore aveva allontanato con alcune stories "di coppia" le voci rimbalzate anche di qua dall'Atlantico di una presunta crisi matrimoniale con Brian Perri, ha scelto sempre Instagram per testimoniare il party a cui ha partecipato. Sarà anche stata la "Notte delle streghe", ma la Canalis era decisamente "divina".





All'evento esclusivo a Los Angeles, metropoli in cui Ely vive da anni, la showgirl italiana si è presentata non travestita, ma semmai "svestita". L'abito, un trionfo di paillettes e trasparenze, queste sì, davvero assassine, non richiamava personaggi mostruosi o celebri protagoniste del cinema horror, ma esaltava semplicemente le sue curve impareggiabili. Glamour, sexy, estremo: in poche parole, una Canalis talmente clamorosa da far girare la testa a tutti i presenti.

La riconoscete? Questa foto sta facendo impazzire tutti | Guarda





Non paga, dopo aver mostrato al mondo social il turino tempestato di cristalli, la Canalis porta i follower direttamente sulla pista da ballo della festa, mostrandosi in tutto il suo sfolgorante splendore: inedito caschetto moro, generosissimo scollo a V con visioni proibite del décolleté e Lato B fasciato che diventa una vera e propria arma contundente una volta scesa sul dancefloor a passo di danza.