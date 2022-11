Madonna, in topless a 62 anni: foto da bollino rosso

Francesco Fredella 02 novembre 2022 a

a

a

Madonna più in forma che mai. A 62 anni, la superstar mostra un fisico da capogiro. E su Instagram il suo topless fa girare la testa a tutti. Madonna, secondo alcuni in Rete, sarebbe ossessionata dal fisico (che cura in modo preciso e puntuale da sempre). Ogni foto che pubblica diventa virale e riesce a far parlare di sé. Nonostante gli "anta": sessanta. Cifra tonda. Il suo legame con l'Italia, l'amore per la Puglia (location scelta dalla popstar per festeggiare uno dei compleanni più mediatici di sempre).

Il Lato B e il (grande) imbarazzo dell'ex Uomini e donne: cosa state vedendo | Foto

Quanti like incassa Madonna? Una marea, come si direbbe in gergo. I suoi scatti super sexy a seno nudo, coperto con alcuni emoji per evitare la censura della piattaforma di Mark Zuckerberg, fanno il pieno di "mi piace". E la foto arriva dall'America all'Europa, passando per l'Italia. La cantante, recentemente, ha rivelato che la sua attuale ossessione è il sesso, che tra l’altro è anche il titolo del libro che pubblicò nel 1992, ben 30 anni fa. Madonna resta Madonna. E non si parla di altro. Lei, ogni cosa che tocca, diventa oro sui social. E lo sanno bene le varie piattaforme, che da sempre "coccolano" la popstar americana.

In Italia si attende il suo ritorno. Secondo una gola profonda, Madonna avrebbe prenotato un viaggio nel Bel Paese nella prossima estate. Meta? Forse la Puglia, che è nel suo cuore da molto tempo. Panorami mozzafiato, location che regalano assoluto relax. Molto presto Madonna potrebbe essere avvistata in Italia. Ma chi la conosce bene assicura che è alla continua ricerca della privacy: niente selfie o Ig Stories.