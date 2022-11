Re Carlo travolto, "scandalo sessuale": cosa ha scoperto Harry

17 novembre 2022 a

Nuova rogna per Re Carlo e la consorte Camilla. Il figlio Harry sarebbe pronto a rivelare dettagli scabrosi sul loro conto. Più in particolare la sua autobiografia dal titolo Spare minaccia Camilla di rivelare alcuni aspetti scomodi del suo passato, tanto che nel Regno Unito c'è già chi grida allo scandalo sessuale. Intanto Dan Wootton, esperto della Famiglia Reale, ha consigliato al duca di Sussex di inviare a Netflix una lettera di dimissioni.

Obiettivo? Stracciare il contratto milionario, visto che il colosso ha approvato e mandato in onda l’ultima stagione di The Crown dove la Famiglia Reale è stata raccontata senza grande rispetto. Un decisione molto complessa se si considera che lasciar perdere il contratto significherebbe per Harry e Meghan Markle perdere 97 milioni di euro.

Per questo l'ipotesi sembra alquanto remota, almeno per ora. A maggior ragione se si considera l'alta tensione che si respira tra Harry, Carlo e il fratello William. Che con Harry i rapporti non fossero dei migliori non è una novità, ma è notizia recentissima che padre e figlio siano pronti a preparare una strategia per aiutare Harry a divorziare. D'altronde non possono perdonare i colpi bassi arrivati da sua moglie Meghan Markle.