Ilary Blasi, la terribile sorpresa: la foto che la travolge

Le foto ormai parlano chiaro. Francesco Totti e Noemi Bocchi sono una coppia. Il Pupone si è mostrato a Dubai in compagnia della sua nuova fiamma. Un vero e proprio schiaffo a Ilary Blasi a pochi giorni dall'udienza per la separazione. L'ex calciatore e la flower designer sono volati insieme a Dubai, dove giovedì l'ex capitano della Roma ha partecipato alla cerimonia di premiazione dei Globe Soccer Awards 2022. Ma le amare sorprese per Ilary Blasi non finiscono qui. Infatti il settimanale Diva e Donna ha pubblicato alcuni scatti piccanti che riguardano proprio Noemi e Totti. Baci e sorrisi che sottolineano la passione che lega i due.

E così gli scatti rubati dai paparazzi sottolineano ancora una volta come lo stesso Totti abbia ormai voltato pagina. La separazione da Ilary Blasi ha accompagnato questa estate italiana che ci siamo messi alle spalle, ma adesso i due devono fare i conti in tribunale. Di mezzo ci sono proprietà e oggetti di valore che dovranno trovare la loro giusta collocazione in una coppia che ormai non esiste più.

Ma a giudicare dai riflettori chi sta cercando di mettere le cose in chiaro e chiudere le porte a ogni ipotesi di reunion è proprio Totti che mostrandosi in pubblico con la Bocchi manda un messaggio a Ilary: è finita davvero.