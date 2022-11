Ilary Blasi, la rivelazione dell'amico di Totti: "Anni orribili"

Francesco Fredella 12 novembre 2022 a

L'affaire Francesco Totti-Ilary Blasi non finisce mica qui. Tutto continua, ancora una volta, finisce sui giornali dove si consuma una delle tante battaglie a distanza, a colpi di indiscrezioni. "Totti con Ilary ha vissuto anni orribili, ora con Noemi è felice”, dice Alex Nuccetelli (amico dell'ex capitano della Roma) in un'intervista a Novella2000. “Capisco poco di questioni legali. Non so se mi ha diffidato o querelato, lo sa il mio avvocato che ha già avuto un’udienza. Secondo la Blasi io propagherei notizie false”, continua.

Poi aggiunge: “Io posso solo dire che a casa Totti lei ha sempre diretto tutto. Dopo il loro trasferimento nella villa all’Eur la mia amicizia con Francesco, che per me è come un grande amore, è proseguita di nascosto. Ora siamo tornati come fratelli”. Ma nell'intervista a Novella 2000, l'amico dell'ex calciatore è un fiume in piena. E racconta: “Totti ha ritrovato la serenità grazie a questa donna (Noemi Bocchi ndr), Francesco ha vissuto anni orribili”.

Intanto, proprio stamattina, si è tenuta a Roma l'udienza legata alla vicenda orologi-borse. In tribunale si sono presentati Totti e Ilary con i rispettivi avvocati. L'ex capitano giallorosso è stato mollato dalla Bernardini De Pace - una delle matrimonialiste più brave in assoluto. Lei, secondo le indiscrezioni di Dagospia, avrebbe deciso di rimettere il mandato dopo aver trovato un accordo per la somma che Totti dovrebbe versare a Ilary e ai loro figli. Ma sembra che l'ex capitano della Roma abbia deciso di dire no. Insomma, pare che quella trattativa non sia piaciuta a Totti. A marco ci sarà l'udienza di separazione.