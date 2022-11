Elodie, mini e calze nere: la foto rubata alle gambe

28 novembre 2022 a

Una Elodie scatenata, in amore, nel lavoro e sui social (che spesso riassumono entrambi gli altri due aspetti della vita). Dopo essere uscita definitivamente allo scoperto con Andrea Iannone, con cui da alcune settimane fa coppia fissa (la prova, se mai ce ne fosse stato bisogno, è una foto pubblicata sulle stories Instagram di entrambi in cui i due innamorati sono a letto, nudi, in tenerissimo atteggiamento), la cantante uscita dalla palestra di Amici e ormai stella di prima grandezza della musica italiana nei suoi ultimi post riassume tutti gli sfaccettati sviluppi della sua carriera.

Prima la collaborazione con la collega Joan Thiele. Quindi una ironica e sensuale foto in studio di registrazione. "Lei che belva si sente?". Ed Elodie, vestita con abitino selvaggio effetto giungla dal vago sentore tigresco che prima ammicca facendo l'occhiolino e poi tende un agguato ai sensi dei followers "graffiandoli" con fare lascivo.



Ma la poliedrica artista romana ha anche debuttato alla grande al cinema con Ti mangio il cuore, che le è valso il Women in cinema Award. Lei festeggia con una doppia foto con il premio: la prima "istituzionale", la seconda con semi-spogliarello e riconoscimento piazzato tatticamente all'altezza del seno.

Intanto però fan e appassionati vanno in brodo di giuggiole per una foto molto più semplice. Maglioncino con scritta Vogue, minigonna e calze nere velatissime, uno scatto "casual" che esalta la linea di Elodie, le sue gambe sinuose e chilometriche. Un'altra chicca nascosta tra le sue Stories.