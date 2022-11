Taylor Mega e Francesco Riviera a "Fly to success": l'evento internazionale di Marco Passamonti

Francesco Fredella 28 novembre 2022 a

A lezione dagli influencer. Tutto, adesso, ha un nome: Fly to success, volare verso il successo. Non è facile, non è scontato. Ma è possibile. Basta crederci con un metodo infallibile. Marco Passamonti ospita una star dei social del calibro di Taylor Mega - che ha lanciato business e brand - per un evento unico nel suo genere.

"Un ritiro esperienziale unico, l'ambiente perfetto per fare networking e vivere esperienze uniche in compagnia di imprenditori e professionisti come te", si legge in Rete. Passamonti ha avuto nell'incontro tra i relatori anche Francesco Riviera: una delle persone più influenti sui social media in Italia, la mente e la strategia di molte realtà famose come Khaby Shop di Khaby Lame - Megafitness e altre star Italiane ed internazionali. Nel corso dell'incontro Passamonti e i suoi ospiti hanno parlato di 7 pilastri del programma FLY TO SUCCESS. Otto giorni di full immersion con personaggi di spicco e di grande caratura internazionale.

Chi è Marco Passamonti? Sul suo sito si presenta così: Sales manager e Mental coach da oltre 10 anni per top networker e imprenditori, grazie ai miei percorsi guidati di vendita e crescita personale. Top Sales Man in Australia per 2 aziende diverse avendo stabilito 4 record di vendita senza saper parlare inglese. "Sono Co-Fondatore di MI (Marketing First International) a Dubai. Mi sono formato dai migliori al mondo riguardo l’ambito sales, tra cui J.Belfort e J.T. Foxx in Australia", scrive.