Elisa Esposito: "Porta soldi, ma ti distrugge". Il dramma della prof di corsivo

"Porta soldi, ma distrugge psicologicamente": Elisa Esposito, che tutti conoscono come la prof di corsivo, un particolare modo di parlare tanto in voga tra i più giovani, su TikTok ha parlato così di Onlyfans, piattaforma di contenuti a pagamento, quasi sempre erotici. Lì, come scrive il Corriere della Sera, promette "tante fotine sexy": "Finora se ne trovano 11 — non pornografiche e quasi neppure erotiche, in costume o in tuta, piercing su ombelico, sterno, setto nasale — che hanno raccolto 21 mila like".

La 19enne, di cui è appena stato pubblicato il libro "Amioe. Il manuale del corsivoe" per Mondadori, si è raccontata in un'intervista al Corsera. Ma alle domande su Onlyfans avrebbe preferito non rispondere: "No, sinceramente Only non lo voglio nominare. Ho rifiutato decine di interviste a chi voleva parlare di Only". Parlando del suo libro, invece: "Sono sommersa dalle critiche. Ma me lo ha chiesto Mondadori Electa: io capisco gli snob, capisco che ci sono scrittori che per tutta la vita tentano di pubblicare e non ce la fanno mai, ma chiunque avrebbe accettato una proposta così".

Elisa Esposito, che conta un milione e 200mila seguaci su TikTok e 495mila su Instagram, ha detto che i suoi genitori la sostengono sempre: "Intanto sanno cos’è TikTok, non tutti i ragazzi hanno questa fortuna. E mi supportano. La mamma lavora in un’azienda di illuminazione. Il papà è tassista. Hanno cinquant’anni. Ho ancora tre nonni, uno è su Instagram". Infine, parlando del suo lavoro sui social, ha spiegato: "Creo video e foto. Devono essere diversi ogni giorno, e distinguermi dagli altri influencer. Carico i miei contenuti sui social, spesso con qualche sponsor; poi faccio serate in giro per l’Italia".