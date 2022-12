Wanda Nara, come e con chi la beccano chiusa in auto: Icardi umiliato ancora

15 dicembre 2022 a

Pare che ormai tra Wanda Nara e Mauro Icardi sia finita davvero. Lei infatti è stata beccata dai paparazzi chiusa in macchina insieme al rapper L-Gante mentre si lasciavano andare ad una bollente passione. Il servizio è stato mandato in onda dal programma televisico Socios del espectáculo che quindi conferma che Wanda Nara e il calciatore del Galatasaray si sono lasciati nonostante fossero apparsi di nuovo insieme in una vacanza alle Maldive.

Dopo aver guardato insieme la semifinale dei Mondiali di Qatar 2022 tra Argentina e Croazia, Wanda Nara e il rapper - che ha 22 anni - sono saliti su un'auto e qui sono stati immortalati mentre si scambiavano baci ed effusioni. Una notte ad alto tasso erotico che ha già diviso i fan della Nara, tra chi la vorrebbe sempre con Icardi e chi invece con la nuova fiamma.

Insomma, quella che sembrava essere una crisi rientrata con la vacanza alle Maldive in realtà è scoppiata di nuovo e forse ormai anche in maniera definitiva. Forse quel flirt con il rapper L-Gante non era semplicemente un'avventura ma qualcosa di più. Di certo questa relazione è bastata ad allontanare di nuovo Wanda Nara da Mauro Icardi.