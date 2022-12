Giulia De Lellis, intimo e pizzo rosso: si vede tutto, Natale da svenire

25 dicembre 2022 a

Provocazioni di Natale firmate Giulia De Lellis. L'influencer, classe 1995, si mostra infatti in intimo rosso proprio in occasione delle feste. Un completino che è tutto un programma, tra lacci, lacciuoli, pizzi e viste assolutamente proibite.

Recentemente, la De Lellis si è espressa sul tema della "body acceptance", l'accettazione del proprio corpo, e lo ha fatto rivelando di aver seguito un percorso di psicoterapia ed accettazione dei propri difetti, anche se francamente non se ne scorgono poi così tanti.

In particolare, Giulia De Lellis aveva mostrato ai suoi oltre 5 milioni di followers i segni dell'acne, insomma i brufoli: "Volevo solo dirvi che se vi fa soffrire, ogni tanto piangere ed urlare, fatelo! È normale. Se volete mettere chili di make-up, un filtro in più, fatelo! Soprattutto se in quel momento vi farà sentire meglio", ha concluso Giulia De Lellis.