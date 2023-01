Selvaggia Lucarelli, stoccata alla Zanicchi: "Le figure degli uccelli"

05 gennaio 2023 a

Per Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli si conclude il viaggio in Nepal. La coppia, reduce da Ballando con le Stelle, non ha evitato elogi e critiche al Paese ospitante. Dopo aver parlato di Katmandu, l'opinionista e lo chef hanno lasciato la città per fare una sorta di safari fotografico nella giungla. Un'occasione per la Lucarelli per mostrare tutta la sua ironia. "In realtà è una persona adorabile che ci spiega tutto con l'album delle figurine degli uccelli. E non è una barzelletta di Iva Zanicchi", ha tuonato parlando della loro guida turistica.

"Vietato documentare il suo ca***to": terrore per Selvaggia e Biagiarelli

Ma non è tutto, perché il giorno seguente l'inizio del safari nella giungla non è dei migliori: "La partenza promette bene, ci sono delle grosse mer** e come dice un vecchio proverbio nepalese: dove c'è grossa cacca tra poco tu scappa". Quanto è bastato a far stocere il naso alla giurata del talent di Rai 1: "Dopo un'ora in cui abbiamo visto due cervi che li vedi pure ad Arquata Scrivia comincio a ipotizzare la teoria del Safari al contrario".

"Fin dalla prima edizione...". Milly Carlucci, la rivelazione che spiazza Selvaggia Lucarelli

Intanto a porre fine alle polemiche sollevata dall'opinionista nei confronti della trasmissione e della vittoria di Luisella Costamagna ci ha pensato Milly Carlucci: "Il sistema del ripescaggio è nel regolamento fin dalla prima edizione. Da parte mia sono molto soddisfatta di come è andata questa edizione, polemiche comprese. Mi dispiace solo per Gabriel Garko, così pieno di talento". Bufera finita? Chissà.