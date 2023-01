Ballando con le Stelle, Lucarelli affonda la Costamagna: "Madonna mia..."

05 gennaio 2023 a

Selvaggia Lucarelli non le manda certo a dire. La giornalista e componente della giuria di Ballando con le Stelle non ha gradito la presenza in studio di Luisella Costamagna e di Guillermo Mariotto a Oggi è un altro giorno, il programma di Serena Bortone del pomeriggio della Rai. I due hanno attaccato la Lucarelli mentre lei si trovava in vacanza in Nepal. Insomma, a quanto pare la parola fine nello scontro interno alla giuria di Ballando con le stelle non è ancora arrivata. Da giorni, anche a finale ormai chiusa, la Costamagna ma anche Mariotto pungono la Lucarelli che di fatto ha voluto mettere le cose in chiaro con alcune stories sui social.

Ma una in particolare ha colpito i follower, una che probabilmente conteneva un messaggio, forse nemmeno troppo cifrato, per chi la attacca (va detto) senza motivo.

E così sui social la Lucarelli ha inviato questo messaggio che ha il sapore dello sfogo: "Madonna ma per stare lì ancora a parlare di me il 2 gennaio state passando delle feste eccitatissime!". Costamagna colpita e affondata... Il duello però, ne siamo certi, proseguirà ancora a lungo. E non sono esclusi colpi di scena in vista della prossima stagione di Ballando con le Stelle.